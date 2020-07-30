مواطنون يطردون الباعة لغلاء أسعار الأكباش

شهد سوق الأكباش بحي الألفة بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، صباح هذا اليوم، احتقانا في صفوف الزبناء، الذين قرروا رشق الكسابة والشناقة بالحجارة وطردهم، بعدما فرضوا بيع الأكباش بسعر خيالي.

وحسب مصادر “الصباح”، أثار اختفاء الأكباش واستحواذ السماسرة عليها لفرض أثمنة باهظة، غضب الزبناء الذين وجدوا أنفسهم ضحية لباعة استغلوا قرار الحكومة منع التنقل، لفرض أسعار خيالية والاستهتار بالقدرة الشرائية للأسر المغلوبة على أمرها في زمن كورونا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفوضى عمت السوق بعدما هرع الباعة إلى الفرار بأكباشهم وتكديسها في الشاحنات التي انطلقت بسرعة جنونية تحت امطار الحجارة والغبار، ما جعل السوق يتحول إلى ساحة حرب، أعلن فيها الزبناء انتفاضتهم على الجشع والحكرة.

محمد بها