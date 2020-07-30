غلاء الخرفان ومواطنون تائهون

تاه مواطنون منذ مساء أمس الأربعاء في البحث عن خروف بين الأسواق، التي كانت منتشرة في الحي الحسني دار بوعزة وسيدي رحال وحد السوالم، دون أن يفلحوا في العثور على ما يريدون.

وارتفعت أثمان الخرفان القليلة المتناثرة على جنبات الطريق، إذ تضاعف الثمن بسبب نذرة العرض، ما وضع الكثيرين امام صعوبة الحصول على أضحية العيد.

والتهبت الأسعار منذ الظهر، وفق مصادر “الصباح”، بعد اختفاء مجموعة من الكسابة وتفضيلهم العودة إلى البوادي، بسبب المضايقات التي تعرضوا لها وأيضا غلاء رسوم الولوج إلى الرحبات، ناهيك عن التخوف من انعكاسات قرار الداخلية بمنع الولوج أو المغادرة لثماني مدن، بسبب تفشي وباء كورونا.

وإلى حدود صباح اليوم الخميس ظل العديد من المواطنين يبحثون عن أضاحي العيد في ضواحي العاصمة الاقتصادية، كما أن الأسعار زادت في الارتفاع.

مصطفى صفر