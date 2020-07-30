التحقيق في بناء فيلات فخمة بسيدي رحال الشاطئ

فتح عامل إقليم برشيد، أخيرا، تحقيقا داخليا في ظروف بناء رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطئ, فيلات وصفت بالفاخرة، بمنطقة الشرفاء العلويين، بالمدينة.

وأمر العامل لجنة للانتقال إلى سيدي رحال الشاطئ، للتأكد من وجود الفيلات، التي لم يكن لها وجود في آخر الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، ولا حتى في تصاميم التهيأة الخاصة بالمنطقة، ليتضح للجنة أنها بنيت بطريقة عشوائية رغم فخامتها.

وأثار هذا الموضوع أعضاء جماعيين، الذين شددوا على أن الرئيس متورط في قضية فيلات عشوائية، ما اضطر عمالة إقليم برشيد إلى فتح تحقيق في النازلة.

مصطفى لطفي