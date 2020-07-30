أوراق مالية مزورة تستنفر أمن طنجة

تمكنت الشرطة القضائية بأمن طنجة، أمس (الأربعاء)، من تفكيك عصابة تزوير النقود، التي أوقعت بضحايا كثر في عاصمة البوغاز، في إطار العمليات الأمنية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في محاربة الجريمة خاصة ظاهرة النصب في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومكنت الأبحاث المجراة من الإطاحة بثلاثة من أفراد العصابة، في ما يزال رابعهم في حالة فرار، بعد الكم الهائل من الشكايات التي تقاطرت على ولاية أمن طنجة، وأظهرت الأبحاث أن أفراد العصابة كانوا يستدرجون الضحايا عبر تطبيق للبيع والشراء بهدف شراء هواتف محمولة منهم، ثم تمنحهم أموال يتضح فيما بعد أنها أموال مزورة.

وأفادت ولاية أمن طنجة، أن إيقاف الأشخاص الثلاثة، جاء من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف مصلحة الشرطة القضائية في شكايات عدد من الضحايا يتعلق موضوعها بالنصب وتداول أوراق مالية مزورة.

وأضافت أن تعميق البحث مع الموقوفين، مكن من حجز آلتين للطباعة بالألوان وأدوات ومعدات لطباعة الأوراق المالية المزورة، وأوراق مزورة .

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بإخضاع المشتبه فيهم للحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهم ، في ما تم تحرير مذكرة بحث بشأن أحد أفراد هذه العصابة الذي ما زال في حالة فرار بعد تحديد هويته.

كريمة مصلي