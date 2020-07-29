قضاة يطالبون بالتأمين

سعدون: يجب الحفاظ على الوضع الاعتباري والوقار والكرامة حتى في حالة التوقيف

أعادت بعض قرارات توقيف قضاة عن العمل إثر ارتكابهم خطأ جسيما الذي ينص عليه الفصل 97 من النظام الأساسي للقضاة، التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى دائرة النقاش مسألة إيجاد حل لتبعات ذلك القرار خاصة في شق المتعلق بتوقيف الأجرة الشهرية.

وأكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، في تدوينة له على الصفحة الرسمية للنادي، أن من بين أهم المطالب التي سبق لنادي قضاة المغرب تقديمها إبان مناقشة قوانين السلطة القضائية، ذلك المطلب المتعلق بضرورة التفكير في ابرام تأمين عن التوقيف عن العمل في حالة الخطأ الجسيم، مؤكدا على أنه “أمام كم الملفات التي يبت فيها القضاة وأما ظروف الاشتغال في عدد من المحاكم، يتزايد احتمال الوقوع في خطأ غير عمدي موجب للمسؤولية التأديبية طبقا للفصل 97 من النظام الأساسي للقضاة، وقد يترتب على ذلك صدور مقرر تأديبي بتوقيف القاضي أو القاضية عن العمل لمدة أشهر وحرمانه من الأجر، رغم ما له من طابع معيشي، مما ينتج عن ذلك ضرر مادي ونفسي تتجاوز آثاره القاضي إلى أسرته الصغيرة والكبيرة”.

وأضاف سعدون أن التوقيف عن العمل لمدة أشهر دون أجر، يعني جعل القاضي وأسرته تحت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي لا يمكن أبدا وبأي حال أن يتغلب عليها الإنسان إلا بصعوبة، لذلك جاءت فكرة إبرام عقود للتأمين عن التوقيف عن العمل، مقابل أقساط شهرية تستقطع من رواتب القضاة لضمان تغطية أجورهم خلال مدة التوقيف، حتى لا تتعرض حياتهم وأسرهم وعوائلهم للضرر”، حفاظا على وضعهم الاعتباري وحفاظا على مفاهيم الوقار والكرامة التي تبقى قائمة وينبغي أخذها بعين الاعتبار حتى في حالة التوقيف، طالما أن القاضي سيعود إلى مزاولة المهام القضائية بعد انصرام أجل التوقيف.

كريمة مصلي