إيهاب “غاضب” من “دون بيغ”

رغم النجاح الكبير الذي حققته الأغنية التي جمعت الرابور المغربي توفيق حازب، المعروف بـ”دون بيغ”، والمغني إيهاب أمير، إذ وصل عدد مشاهديها، إلى أكثر من 4 ملايين مشاهد، علمت “الصباح”، أن إيهاب غير راض عن العمل، وأنه عبر عن “غضبه” من “دون بيغ”.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن إيهاب لم يقتنع بنتيجة الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه فوجئ بتقليص عدد المشاهد التي يظهر فيها، ما دفعه إلى التأكيد أنه لم يأخذ “حقه” في العمل، سيما أنه أضحى أيضا من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية وله جمهور كبير.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إيهاب فوجئ أيضا بتغيير موعد طرح الأغنية، إذ كان من المتوقع أن تطرح يوم الجمعة، إلا أن “دون بيغ”، غير الموعد، دون مناقشة الأمر مع إيهاب، وحدد موعدا آخر لطرح العمل على قناته على “يوتوب”، ما أزعج خريج برنامج ستار أكاديمي.

وأضافت المصادر ذاتها ان إيهاب، اختار، عدم الدخول مع “دون بيغ” في أي نقاش، سيما أنه هو من تكلف بإنتاج الأغنية وأشرف على تفاصيلها، وأيضا لأنه يتجنب الدخول في صراعات مع وملائه.

وفي سياق متصل، اختار ” دون بيغ”، أن يعود إلى الساحة الفنية رفقة إيهاب أمير، بعمل كرم فيه سكان الأحياء الهامشية والفقيرة، والذين يمثلون الفئة الاجتماعية المتشبثة بأمل واحد فقط، إذ قال إن الهدف الرئيسي من الأغنية، هو إعادة البريق إلى صورة تلك الفئة، واسترجاع أهميتها في المجتمع، إذ أن الفيديو الكليب تتبع مسار شابين من أبناء دور الصفيح، من أجل عيش حياتهما اليومية بجميع تفاصيلها، وعواطفهما المتنوعة ما بين الفرحة، والخوف، والحزن.

إيمان رضيف