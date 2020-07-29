الجوهري: لم أتنازل لمعنفي من أجل المال

تنازلت الممثلة سلوى الجوهري، بعد الضجة التي أثارتها، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، للشاب الذي اعتدى عليها، قبل أيام، وتسبب لها في جروح كثيرة.

وقالت الجوهري في حديثها لموقع “الصباح”، إنها قررت التنازل عن متابعة الشاب الذي عنفها، بعدما وضعت شكاية ضده، لأسباب كثيرة، أولها أنها تؤمن بـ”العفو عند المقدرة”، مشيرة إلى أنها لم تتنازل من أجل المال، إنما لأنها لم ترغب في سلب حريته واعتقاله.

واسترسلت “صحيح أنه عنفني ما أثر سلبيا على نفسيتي، لكن لم أرغب في معاقبته واعتقاله، سيما أن سنه لا يتجاوز 20 سنة، ومازال في مرحلة الطيش”، مضيفة أنها لا تنتظر مقابلا ماديا، وأنها لم تقبل أي مساعدة من عائلة الشاب، عكس ما يروج له.

إلى ذلك، تدخل مقربون من الممثلة المغربية وعائلة الشاب، لتعود المياه إلى مجاريها، وانهاء الخلاف الذي اندلع منذ سنوات، بسبب “براكة” وضعت بالقرب من منزلها، ما أزعجها ودفعها لتقديم شكاية ضد العائلة.

وقالت الجوهري إن خلافا اندلع، يوم حادث الاعتداء عليها، بينها وبين جيرانها، ما دفع أحد أبنائهم إلى استفزازها بحركة “غير أخلاقية”، الشيء الذي جعلها تدخل في شجار لفظي معه انتهى بالاعتداء عليها، لتضع شكاية ضده لدى المصالح الأمنية، ليتم ايقافه والاستماع إليه، بتهمة الضرب والجرح.

إيمان رضيف