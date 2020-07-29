الرجاء يستعيد بانون أمام الزمامرة

يستعيد الرجاء الرياضي، مدافع بدر بانون، أمام نهضة الزمامرة، في المباراة التي تجمع الفريقين غدا (الخميس بملعب محمد الخامس، بداية من العاشرة، لحساب مؤجل الجولة 17.

واستنفذ بانون مدة العقوبة التي أصدرتها في حقه اللجنة التأديبية إثر جمعه أربع مباريات.

وظهر جليا تأثير بانون على أداء الرجاء ف مباراته الأخيرة ام الدفاع الجديدي.

ويحاول الطاقم الطبي تجهيز الكامروني فابريس نغا، لمباراة غد أمام الزمامرة، بعد أن غاب بدوره عن مواجهة الجديدة، وطهور البديل اجبيرة بمستوى متواضع أثار سخط الجماهير الجماهير الرجاوية.

ويراهم الرجاء، في مباراة الغد، على الفوز، للبقاء في المطاردة، في انتظار إجراء باقي مبارياته المؤجلة.

نور الدين الكرف