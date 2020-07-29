عصابة “بوطبعة” تروع بوقنادل

فرضت عصابة، روعت سكان جماعة بوقنادل ضواحي سلا، وزوار شاطئ الأمم ومرتدي المنطقة، قانونها الخاص، رغم الشكايات الهائلة التي يتوصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بالمنطقة.

وكشف مصادر “الصباح”، بعض تفاصيل العمليات الإجرامية التي يقوم بها أفراد العصابة والتي تلقب بـ”بوطبعة”، مشيرة إلى أنها تتكون من ثلاثة أفراد، يقسمون الأدوار بينهم للسرقة والاعتداء على ضحاياهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، سيما أنهم يستهدفون أصحاب الدراجات النارية لسرقتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أفراد العصابة يستعينون بسيوف وسواطير وأسلحة بيضاء أخرى، للسرقة واعتراض طريق الضحايا، وهو ما جاء في الشكايات الموضوعة لدى الدرك الملكي، مؤكدة أن أفراد العصابة، يعترضون، بشكل خاص، مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من المركز الترابي للدرك الملك، وينشطون أيضا بالقرب من الغابة المحادية للسد القضائي الثابت للدرك، والشريط الساحلي لجماعة بوقنادل.

ومن بين التفاصيل التي كشفت عنها المصادر ذاتها، أن أفراد العصابة، يهاجمون ضحاياهم وهم على دراجاتهم النارية، وإذا اقتضى الحال، يرتكونها لتنفيذ عملياتهم الاجرامية، وتجريد الضحايا من ممتلكاتهم، قبل فرارهم.

ورغم شكايات العديد من سكان المنطقة وزوارها أيضا ومعاناتهم بسبب العصابة، يواصل أفراد العصابة، الإجرامية نشاطهم بكل احترافية، إذ أكدت المصادر أنه من بين الضحايا رجل من سكان المنطقة تقدم بشكاية للإبلاغ عن المتهمين وتحرير محضر بشأن واقعة السرقة والاعتداء الذي تعرض له، معززا شكايته بشهادة طبية.

وفي سياق متصل، فتحت مصالح الدرك، تحقيقا في الموضوع للوصول إلى افراد العصابة الاجرامية وتفكيكها، علما النتائج الأولية، كشفت بعض التفاصيل عن افرادها والذين يعتبرون من ذوي السوابق، سيتم الاعتماد عليه للوصول إليهم.

إيمان رضيف