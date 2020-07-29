مغاربة أمريكا يعانون من أجل العودة

يعاني المغاربة العالقون في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب صعوبة إجراء تحاليل الكشف عن “كورونا”، التي اشترطتها الحكومة مقابل العودة إلى أرض الوطن، على أن لا تكون مدتها تجاوزت 48 ساعة، إذ لم يتمكن عدد كبير منهم من إجراء الفحص، خاصة “سي بي إر”، بسبب الإقبال الكبير عليه في عدد من الولايات، التي تشترط أن تكون لدى الشخص أعراض الفيروس قبل إخضاعه له، إضافة إلى غلاء ثمنه، في وقت أفلس فيه أغلب العالقين ولم يتبق لديهم المال الكافي من أجل إجرائه، دون الحديث عن عدم إمكانية توفر نتائجه في ظرف 24 ساعة، وهو ما يعرقل عملية عودتهم إلى أرض الوطن، حسب ما أكده عدد منهم في اتصال مع “الصباح”.

نورا الفواري