10 آلاف دولار أسبوعيا لفقراء اليهود المغاربة

علمت “الصباح” أن الحاخام المغربي ربي يوشياهو يوسف بينتو، يستعد لتأسيس فضاء لتقديم المساعدة للفقراء والمعوزين من اليهود المغاربة، سيحمل اسم اثنين من أخواله، رافاييل ومايير، اللذين ينتميان إلى سلالة الحاخام اليهودي المغربي الشهير بابا سالي.

وسيتم من خلال هذا الفضاء، توزيع مبالغ مالية أسبوعية على المحتاجين من اليهود الذين لا يزالون يقيمون في المغرب، تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة داخل أرض الوطن، دون حاجة إلى الهجرة إلى إسرائيل.

وقام الحاخام المغربي، رفقة عدد من تلامذته من “يشيفا” (المدرسة العبرية) الدار البيضاء، بزيارة إلى قبر جده حاييم بينتو بالعاصمة الاقتصادية، مباشرة بعد شفاءه من العدوى التي أصابته في المدة الأخيرة، وأثرت كثيرا على حالته الصحية، خاصة أنه مصاب بمرض السرطان.

نورا الفواري