إخضاع أطر ومستخدمي مركب المعمورة للمسحة الثالثة

أوشن يتراجع عن قرار إلحاق المدربين بالعمل الاثنين ويكتفي بمطالبتهم بتسليمه عن بعد

اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إخضاع جميع مسؤولي وأطر مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، للمسحة الثالثة من التحاليل المخبرية للكشف عن وباء “كورونا”، بعد أن تبين وجود حالتين سلبيتين الاثنين الماضي.

وعلمت “الصباح”، أن الجامعة قررت إخضاع مخالطي الأمريكية كيلي ليندسي، المسؤولة عن كرة القدم النسوية، بالإدارة التقنية الوطنية، وامين مازن، المسؤول عن الإعلام، للتحاليل المخبرية، قصد التأكد من عدم انتقال إلى أحد المسؤولين أو المستخدمين بمركب محمد السادس.

وخضع العديد من الأطر والمسؤولين، اليوم (الأربعاء) إلى التحاليل المخبرية للمرة الثالثة، في الوقت الذي اضطر بعضهم إلى إجرائها في معاهد معتمدة من قبل الدولة، بالنظر إلى عدم وجودهم بمركب محمد السادس، كما أن البعض دفعه الخوف، إلى تحمل نفقات التحاليل من جيبه الخاص، على العودة إلى المركب.

وأثيرت بعض المخاوف داخل العاملين في مركب محمد السادس، من احتمال إصابة مستخدمتين في النظافة بفيروس “كورونا”، بعد أن وجدوا صعوبة في معرفة حقيقة الإصابتين الجديدتين، سيما أن الأخيرتين لهما علاقة بتنظيف بعض المرافق التي تعرف ولوج عدد كبير من الأطر والمسؤولين.

وتسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس “كورونا”، في مركب محمد السادس، في تراجع الويلزي روبيرتس أوشن، المدير التقني الوطني، على قرار إلزام الأطر الوطنية بالالتحاق بالعمل الاثنين المقبل، سيما أنه كان يرغب في تقديمهم لتصوراتهم للمرحلة المقبلة من الاستعدادات للمنتخبات الوطنية، والدورات التكوينية المقرر انطلاقتها في غشت المقبل.

وطلب أوشن من جميع أطر الإدارة التقنية التابعين له، الاكتفاء ببعث عملهم عن بعد، وعدم إلزامية الحضور إلى مركب المعمورة، لتجنب إصابات جديدة، علما أن مجموعة من العاملين لم يتوصلوا إلى حدود، أمس (الثلاثاء)، بنتائج التحاليل.

صلاح الدين محسن