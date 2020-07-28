14 مرشحا لرئيس الوكالة المغربية للمنشطات

توصلت وزارة الشباب والرياضة بـ 14 ترشيحا، لشغل منصب رئيس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بعد انتهاء المهلة المحددة، لتقديم الطلبات عبر بوابة التشغيل العمومي.

وعلمت “الصباح”، أن العديد من الترشحيات همت أطباء وصيادلة، سبق لهم الاشتغال في مجال محاربة المنشطات، وضمنهم من لديه أبحاث في المجال ذاته، واشتغلوا في العديد من برامج التوعية والتحسيس من مخاطر هذه الآفة.

وضمت الترشيحات أطباء سبق لهم الاشتغال في اللجان الطبية للجامعات الرياضية، بعضهم مازال يمارس إلى اليوم فيها، وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

واعتمدت وزارة الشباب والرياضة لجنة مشكلة من خبراء وحكام، لفرز الترشيحات المقدمة، قبل تشكيل لائحة مكونة من ثلاثة أو أربعة متنافسين على المنصب، إذ تنتظر الفائز به، مهمة كبيرة في الإعداد لتشكيل المجلس الإداري لهذه المؤسسة، المقرر أن تبعد المغرب من اللائحة السوداءن للدول التي تستعمل المنشطات.

وساهم تأخر الحكومة في إخراج الوكالة إلى الوجود، في إلقاء التهم عليها، من قبل العديد من المؤسسات الدولية الرياضية، بشأن عدم رغبة السلطات المغربية في مواجهة هذه الآفة.

صلاح الدين محسن