شفاء جعواني ومن معه من فيروس كورونا

غادر منير جعواني، مدرب المغرب الفاسي، ومن معه مستشفى سيدي سعيد في مكناس، بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد.

وعلمت “الصباح”، أن التحاليل المخبرية، التي خضعت لها الحالات الستة جاءت سلبية اليوم (الثلاثاء)، ويتعلق الأمر بالمدرب جعواني ومصطفى الزهراني المعد البدني للفريق الفاسي، والكاتب الإدارية زبيدة الكتاني، إضافة إلى ثلاثة لاعبين، وهم نصر الدين طرينة والغابوني سيدريك أوندو والشرقي البحري، الملقب بالشماخ.

وعبر مصطفى الزهراوي، عن ارتياح المصابين الستة بعد شفائهم من الوباء ومغادرة المستشفى، منوها بمجهودات الطاقم الطبي، الذي سهر على تتبع حالتهم منذ إصابتهم بكورونا قبل أسبوع.

وتابع المتحدث نفسه، أن المصابين الستة يخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوع رغم إعلان شفائهم، طبقا للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية والوقائية، الذي تقره الجامعة والجهات المختصة لاحتواء الوباء. ورغم شفاء المدرب جعواني والمعد البدني من فيروس كورونا، إلا أنهما لن يكونا حاضرين في مباراة المغرب الفاسي وجمعية سلا غدا (الأربعاء)، لحساب مؤجل الدورة 23 من منافسات بطولة القسم الثاني، بسبب إجراءات البروتوكول الصحي.

عيسى الكامحي