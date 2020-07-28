مستشار لترامب يصاب بكورونا

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن أوبراين، وهو أحد الأشخاص الأكثر تواصلا مع ترامب بحكم منصبه، يعاني من أعراض خفيفة وقد عزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض، مضيفا أن إصابته لا تشكل أي خطر على الرئيس أو نائبه.

وسبق أن أصيب معاونون للرئيس الأمريكي بالوباء، علما أن تدابير الوقاية الصحية في البيت الأبيض مشددة، وتجرى فحوص كشف الإصابة بشكل دوري للموظفين.

وزار أوبراين باريس منتصف يوليوز الجاري حيث التقى نظراءه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني، على الخصوص.

ويعد أوبراين من المسؤولين الرئيسيين عن تمويل حملة دونالد ترامب المرشح لانتخابات 3 نونبر القادم أملا في الفوز بولاية ثانية.