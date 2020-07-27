السقي بمياه موبوءة

التحقيق مع فلاح حول مجرى المياه العادمة لمستشفى ابن سليمان إلى بئر مستعملة

استغربت السلطات المكلفة بمراقبة سلامة المياه الجوفية، الإفراج عن فلاح ضبطته دورية تابعة لوكالة الحوض المائي “أبو رقراق-الشاوية” وهو يسقي بمياه موبوءة بعدما حول مجرى “الواد الحار” الخاص بمستشفى ابن سليمان، المخصص للمصابين بداء كورونا، إلى بئر عمومية بغرض استعمالها لري أرضه.

وعلمت “الصباح” أن الفلاح المذكور ضبط قرب مطار ابن سليمان بصدد جلب المياه العادمة للمستشفى المذكور وصبها في بئر تابعة للدولة، مخصصة لتزويد الدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب، وأصبحت في ما بعد مخصصة للري بعد ربط سكان المنطقة بشبكة المكتب الوطني للماء والكهرباء. ورغم أن الأمر يتعلق بجناية، فقد تم إطلاق سراح المتهم ومتابعته بجنحة أمام المحكمة الابتدائية للمحمدية، في وقت تحذر فيه السلطات الترابية من خطورة المياه الموبوءة على الصحة العامة، إذ أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمرا باتخاذ تدابير صارمة في التعامل مع مياه الصرف الصحي، التي أظهرت التحاليل أنها قد تساهم في انتشار وباء كورونا، ومنع كل استعمال غير مستوف للشروط التشريعية والتنظيمية في إطار الجهود المبذولة، من قبل الدولة لمحاربة انتشارالجائحة.

وسجل الوزير في الدورية عدد 152، الصادرة بتاريخ 4 ماي الجاري، أنه لا يمكن استعمال المياه العادمة إلا إذا تمت تصفيتها وحصلت على شهادة مطابقة لمعايير الجودة المعمول بها.

وكشفت الرسالة الموجهة من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بخصوص فحص المياه العادمة، أنه في إطار تتبع مستجدات الوباء المتعلق بفيروس كوفيد – 19، أكدت دراسات قامت بها بلدان صديقة إمكانية وجود بقايا من جينات في مياه الصرف الصحي المستعملة، من قبل أشخاص مصابين.

ونبه لفتيت إلى أن كل استعمال للمياه العادمة يخضع للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والمرسوم رقم 2.97.875 الصادر بتاريخ 6 شوال 1418 موافق ل 4 فبراير 1998، المتعلق باستعمال المياه العادمة والقرار الإداري رقم 1276.01 الصادر في 17 أكتوبر 2002، بتحديد معايير الجودة في المياه المستعملة للسقي.

لكن مكمن الخطورة في التعامل مع المياه العادمة من قبل السكان، أن نسبة المعالجة ضعيفة ولا تتعدى واحدا بالمائة، لقلة المحطات المختصة من جهة، وللمشاكل المالية التي تعترض تمويلها من جهة أخرى، علما أن البلاد لا تتوفر إلا على 60 محطة.

ومن جهتها، أفادت المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز، أن حمولة التلوث السنوي الناتج عن المياه العادمة المنزلية تقدر بـ 260 ألف طن من المواد القابلة للتأكسد، و73 ألف طن من الفوسفور، وأن حجم المياه العادمة الصناعية تجاوز ألف مليون متر مكعب سنويا، وتقدر حمولته بـ 72 ألف طن من المواد القابلة للتأكسد و3270 طن من الآزوت و200 طن من الفوسفور و110 أطنان من الكروم.

ياسين قُطيب