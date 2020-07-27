الحبس لمغتصب تلميذة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة حارس مؤسسة تعليمية، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بتلميذة وافتضاض بكارتها دون عنف، بعدما متعته بظروف التخفيف بعد تنازل المشتكية له عقب الزواج منها.

وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدمت والدة الضحية بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بخميس متوح، أفادت فيها، أن ابنتها تغيبت عن المنزل، وبلغ إلى علمها أنها تربط علاقة بأحد شباب الدوار ومن المحتمل أن يكون أقنعها بالهروب معه.

وأضافت أنها مطلقة من زوجها منذ 12 سنة وأنها اضطرت للسفر إلى البيضاء للعمل، وتركت ابنتها مع والدتها.

وخلال فترة الحجر الصحي، توقفت عن العمل وعادت إلى البادية، ولاحظت تغييرا واضحا على تصرفات ابنتها. وأوضحت أنها شكت في تصرفاتها وأجبرتها على مرافقتها عند طبيب للنساء للكشف عليها.

واستمعت الضابطة القضائية إلى الضحية، فصرحت أنها تعرفت على عشيقها وربطت معه علاقة غرامية وظلت تتردد عليه، وكان يصطحبها معه إلى بيت في ملكية والديه وهناك سلمت له نفسها عن طيب خاطر بعدما أقنعها بالزواج منه، كما اعترف المتهم بما ورد في تصريحات الفتاة وعبر عن رغبته في الزواج منها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)