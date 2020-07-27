متين: شغف “السنوكر” يجمع بطلين إفريقيين

أكدت حاجة اللاعبين المحترفين للدعم خلال مشاركاتهم بالبطولات الدولية والعالمية

قالت يسرى متين، بطلة إفريقيا في رياضة «السنوكر»، إن شغف اللعبة الذي يجمعها بخطيبها المحترف، أمين عميري، دفعهما للمشاركة في مسابقات دولية حازا خلالها على ميداليات ذهبية وفضية مختلفة، مؤكدة في حوار مع «الصباح» أن المحترفين المغاربة بحاجة إلى دعم المساندين للتمكن من تمثيل المغرب على الصعيد العالمي. في ما يلي نص الحوار :

من هي يسرى متين ؟

يسرى طالبة في سلك الماجيستر بالمدرسة العليا للتجارة والتسيير، تبلغ من العمر 24 سنة، وبطلة إفريقيا في «السنوكر» لـ 2019، حائزة على ميدالية ذهبية وفضية في الألعاب الإفريقية.

متى بدأت مشوارك في لعب “السنوكر» ؟ وكيف اكتشفت هذه الرياضة؟

بدأت ألعب “السنوكر» في 2016، بعدما اكتشفته عن طريق خطيبي، أمين عميري، الذي يحترف هذه اللعبة وسبق أن حصل بدوره على لقب بطل إفريقيا، وكان أول مغربي يلعب في الدورات الاحترافية العالمية، بلندن واسكتلندا وجلبرالتا، فقد بدأ بتعليمي قواعده الأساسية شيئا فشيئا، إلى أن وجدت نفسي مولعة به وحريصة على التمرن بشكل مكثف.

ما هي البطولات التي شاركت فيها، وطنيا ودوليا؟

لقد شاركت في عدة بطولات وطنية، لكنني لم أكن أحقق نجاحات كثيرة، وغالبا ما كنت أصل للنهائيات أو نصف النهائيات فقط، إلى غاية 2019، حينما شاركت في الألعاب الإفريقية، التي حزت فيها على الميدالية الذهبية، وحصلت خلالها على لقب بطلة إفريقيا. من جهة أخرى، شاركت في بطولة دولية بانجلترا، كانت الأولى من نوعها بالنسبة إلي، لكن الوصول للعالمية يحتاج إلى التوفر على مساندين يدعمونك، من أجل تمثيل المغرب أكثر فأكثر.

من هم لاعبوك المفضلون على الصعيد العالمي ؟

بالنسبة للإناث، هناك أوني جي من أصول صينية، أما الذكور فأفضل لاعبين بالنسبة إلي، هما روني أوسوليفان البريطاني، الذي حاز لقب بطل العالم خمس مرات وصنف أسرع لاعب في تاريخ لعبة “السنوكر”، وستيفن جوردون هندري، المحترف الأسكتلندي، الذي فاز ببطولة العالم للـ”السنوكر” سبع مرات.

ما سر شغفك بهذه اللعبة ؟

هذه اللعبة تعد بمثابة مشعل سلمه لي خطيبي، الذي احترفها منذ الصغر، فقد كنت أشاهده وهو يلعب وأعجبت بقواعدها ومبادئها وتكتيكها، كما أننا تأهلنا للألعاب الإفريقية في الوقت ذاته، وتمكنا من الحصول على ميداليتين ذهبيتين، الأولى في صنف اللاعبين الفرديين الرجال، والثانية في صنف النساء، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية لكلينا في صنف الفرق.

كيف تنظمين وقتك بين الدراسة والتمرن؟

أنا أتابع دروسا ليلية، أربعة أيام في الأسبوع، وأتمرن في كل صباح للحفاظ على مستوى لعب جيد، فالاحتراف يتطلب كثيرا من التركيز والانضباط، وعدد ساعات معينة من التدريبات اليومية، التي أحرص على مواظبتها للتمكن من صقل مهاراتي والتعامل مع التوتر بشكل إيجابي والمشاركة في مسابقات أخرى.

هل احترافك لـ”السنوكر» يجعلك محترفة في البلياردو أيضا ؟

لا أبدا، فاحتراف “السنوكر» لا يجعلك محترفا في البيلياردو بالضرورة، لأنهما مختلفان من حيث القوانين والقواعد والشكل (حجم الطاولة التي نلعب عليها، وعدد الكرات..)، لكنني ألعبه كهاوية، وسبق أن شاركت في بطولة إفريقيا الخاصة به بمراكش، ترشحت خلالها لنصف النهائيات، لأنني لم أكن ملمة جيدا بالقواعد الخاصة بها، والتي تختلف كثيرا عن تلك المعمول بها في صالات البيلياردو.

لماذا لا يتم اتباع القواعد الاحترافية في صالات البيلياردو ؟

صالات البيلياردو هي مشاريع تجارية ربحية بامتياز، وفرض قواعد اللعب على الزبناء المبتدئين يعد أمرا مستبعدا وغير مربح، لأن الجولة تستغرق خلاله وقتا طويلا، وبالتالي يلجأ العديد من رواد هذه الصالات إلى اللعب بالطريقة العادية المتعارف عليها، وهي إدخال كل لاعب للكرات من اللون نفسه، ثم إدخال الكرة السوداء في الأخير، والرابح يحتفظ بامتياز حيازة “الطاولة”، وتحديه من قبل لاعبين آخرين. أما القواعد الاحترافية فهي نوعان : «البلاك بول”، الذي يسمح لك مثلا بإدخال كرتك وكرة خصمك في الوقت ذاته، و»الإيت بول” الذي لعبته في بطولة إفريقيا، والذي يستلزم الإعلان عن اللون الذي ستلعبه في البداية، إضافة إلى ملامسة الكرة لجوانب الطاولة في كل مرة تلعب فيها بوضعية دفاع، وغيرها من القواعد المعقدة نوعا ما.

ماذا عن قواعد لعب «السنوكر» وميزته ؟

في البداية يجب على اللاعب أن يسقط كرة حمراء و بعدها أي لون من الألوان الستة، للحصول على النقاط الموزعة على الكرات كالتالي : لكل كرة حمراء نقطة واحدة، ثم نقطتين للصفراء، و3 نقاط للخضراء، و4 نقاط للبنية، و5 نقاط للزرقاء، و6 نقاط للوردية، ثم 7 نقاط للكرة السوداء.

وتتجلى ميزة اللعبة في أنك لا تستطيع إدخال كرتين حمراوين أو ملونتين تباعا، فقانون اللعبة يحتم على اللاعب أن يدخل كرة حمراء ثم ملونة، ثم حمراء مرة أخرى وملونة، وهكذا دواليك، إلى أن تنفد الكرات الحمراء من الطاولة، ويبدأ اللاعب بإدخال الألوان لوحدها مرة أخرى، بدءا من الأصغر للأكبر (من الصفراء إلى السوداء). كما أن ارتكاب الخصم لخطأ يحسب نقاطا إضافية للاعب.

أما هدف اللعبة فهو تسجيل نقاط أكثر من الخصم، وأكبر عدد من النقاط بالإمكان تسجيله هو 147 نقطة، لكن تحقيقها يعد أمرا صعب جدا لا يقدر عليه إلا قلة من المحترفين عالميا (مثل روني أوسوليفان).

أجرت الحوار : يسرى عويفي