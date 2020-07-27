اعتقال سارق رمال بالبئر الجديد

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد التابع للقيادة الجهوية للجديدة، الخميس الماضي، سائق شاحنة على أنظار وكيل الملك في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في قضية سرقة الرمال من شواطئ إقليم الجديدة.

وعلمت” الصباح” أن دورية من مركز الدرك الملكي بالبئر الجديد، كانت في جولات اعتيادية، في منطقة نفوذها الترابي بتراب جماعة المهارزة الساحل، من أجل محاربة الجريمة، واستتباب الأمن. وتمكنت من ضبط شاحنة، كانت محملة بالرمال الشاطئية المنهوبة، بها كميات مهمة من الرمال، ما اضطر عناصر الدرك لقطع الطريق عليها، وحجزها، إذ تمكنوا من توقيف السائق، فيما تمكن أحد مرافقيه من الفرار إلى وجهة مجهولة. وأضافت المصادر أن المحققين اقتادوا الموقوف لمركز الدرك الملكي بالبئر الجديد، فيما تم قطر الشاحنة المحملة بالرمال الى المحجز الجماعي، وبعد إشعار وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب سرقة الرمال تحت جنح الظلام، وتعدد الفاعلين، وباستعمال ناقلة ذات محرك، إذ تم تحديد هوية مرافق سائق الشاحنة وأصدرت في حقه مذكرة بحث وإيقاف.

أحمد سكاب (البئر الجديد)