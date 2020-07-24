لجنة الاستئناف تؤيد قرار إعادة مباراة الدفاع والرجاء

أيدت اللجنة المركزية للاستئناف التي اجتمعت اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي الخاص بإعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، برسم الدورة التاسعة للبطولة الوطنية الاحترافية.

وذكرت اللجنة المركزية للاستئناف، في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها أصدرت “قرار تأييد الحكم الابتدائي الخاص بإعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، برسم الجولة التاسعة من البطولة الإحترافية القسم الوطني الأول، مع تعديله”، مشيرة إلى أنه “وأمام مسؤولية الجهة المشرفة على المنافسة الرياضية عن خطأ في التقدير، فإن مصاريف إجراء المباراة يجب أن تتحملها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها صاحبة التفويض”.

وكانت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت يوم السبت الماضي إعادة المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم 7 يناير الماضي بملعب العبدي بالجديدة برسم مؤجل الدورة التاسعة، لم تجر بسبب عدم حضور الفريق الزائر، نادي الرجاء الرياضي، في الوقت المقرر لانطلاقها لمشاركته في منافسة خارج الوطن. وعللت اللجنة المركزية للتأديب قرارها بكون المنافسة التي شارك فيها نادي الرجاء الرياضي ضمن كأس العرب للأندية الأبطال ضد تندرج ضمن خانة المنافسات الدولية وفقا للفصل 16 من القانون المنظم للمنافسات.

وأضافت أن مشاركة فريق الرجاء في مباراته الدولية بالجزائر أمام فريق مولودية الجزائر كانت بتاريخ 4 يناير الماضي على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في حين أن التاريخ الذي كان مبرمجا أن يخوض فيه مباراته مع فريق الدفاع الحسني الجديدي هو 07 يناير الماضي على الساعة السابعة مساء، مؤكدة أن برمجة هذا اللقاء الأخير لم تراع فيها المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 21 والتي حددها القانون في ثلاثة أيام كاملة كحد أدنى.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي رفض مواجهة فريق الدفاع الجديدي، يوم السابع من شهر يناير الماضي، على اعتبار أنه سيجري مواجهتين قويتين في الجزائر، الأولى ضد مولودية الجزائر، في 4 من الشهر ذاته برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، والثانية في العاشر من نفس الشهر، ضد شبيبة القبائل ضمن منافسات الجولة الرابعة عن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.