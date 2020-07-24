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أخبار 24/24

الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 570 حالة جديدة

منذ 15 ثانية
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معاذ المرابط (خاص)

النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الجمعة:

– تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و228 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 18 ألفا و834 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 16 ألف و100 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 85.5 في المائة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 299 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

207 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
80 حالة بجهة فاس-مكناس
206 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
21 حالة بجهة مراكش-آسفي
24 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
23 حالة بالجهة الشرقية
5 حالات واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب
2 حالات درعة تافيلالت
1 حالة بالعيون
1 حالة سوس ماسة

– مجموع الحالات النشطة 2435 حالة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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