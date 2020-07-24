الدوزي يعلن تعافيه

أعلن الفنان الدوزي، مطلع الأسبوع الجاري، تعافيه، بعد العملية الجراحية، التي أجراها، أخيرا، على مستوى العمود الفقري.

وبعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الدوزي إلى الظهور عبر نشر صورة له، مع تعليق: “وتستمر الحياة بعد استراحة طويلة.. اشتقت لكم كثيرا، وأحبّكم جميعا دون استثناء”.

واستغل الدوزي الفرصة ليذكر جمهوره بضرورة الوقاية، في الظروف الحالية، وكتب: “لا تنسوا الالتزام بالوقاية حمايةً لكم ولمن تحبّون”.

وتفاعل عدد من متابعي الدوزي عبر الأنستغرام مع هذا المنشور ، مبدين سعادتهم بعودته سالما بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها أخيرا.

ويشار إلى أن الدوزي شارك جمهوره لحظات دخوله المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية على مستوى الظهر بعد فشل عملية سابقة.

ع . م