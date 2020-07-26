“رام” تضاعف رحلاتها الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية الملكية رفع عدد رحلاتها الداخلية، بواقع تسع رحلات أسبوعيا على خط البيضاء والداخلة والشبكة المحلية، حيث ستضم 12 خطا بواقع 45 رحلة أسبوعيا.

وأوضحت الشركة، التي بدأت منذ 25 يونيو الماضي تعزيز عرضها تدريجيا على مستوى الرحلات الداخلية، أنها سترفع عدد الرحلات، اعتبارا من 20 يوليوز إلى تسع رحلات في الأسبوع على خط البيضاء – الداخلة بدلا من سبعة، ورحلة واحدة يوميا على خط البيضاء – أكادير، بدلا من أربع رحلات في الأسبوع.كما سترفع تردد رحلاتها على خط البيضاء – وجدة، بواقع خمس رحلات أسبوعيا بدل ثلاث، موضحا أن برنامج رحلاتها الداخلية تشمل الآن 12 رحلة منتظمة بواقع 45 رحلة أسبوعيا. وجرت برمجة ثمانية خطوط تربط الدار البيضاء بمدن أخرى بالمملكة.

ب.ب