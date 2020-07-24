“وينرز” يقود “الحراك” ضد لقجع

انتقد تدبير مالية الجامعة والتلاعب بالقوانين

يواصل فصيل «الوينرز» المساند للوداد، قصف فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم من خلال وصفه، بالدخيل، والذي لا تربطه أي صلة بهذه الرياضة.

وكتب “الوينرز”، في بلاغ على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، «تتراوح ميزانية جامعة كرة القدم في عهد لقجع بين ثمانين، وتسعين مليارا سنويا. لو كان هم الرئيس تطوير كرة القدم، لتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الميزانية للتكوين للنهوض بكل الفئات العمرية لكل المنتخبات. لكنه لا يهتم سوى بمظهره، وكل همه المنتخب الأول”.

وتساءل “الوينرز” كيف يعقل ألا يحقق الفتيان والشباب والكبار شيئا، ويحدثنا أحدهم عن تطوير الكرة المغربية، وعن الدور المهم الذي يلعبه لقجع في هذا التطوير؟”.

وختم الفصيل “إن كان الظاهر تشوبه العيوب، رغم كل محاولات التلميع، فلكم أن تتصوروا أحوال الباطن. قوانين يتم خرقها أو التلاعب بها، حسب الأهواء، لتلائم مصالح البعض على حساب البعض الآخر، وسياسة جبر الخواطر التي لا تحترم مبدأ التنافس الشريف، ولا تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع”.

وفي موضوع آخر، توصلت إدارة الوداد بعروض احترافية من أوربا لحارس مرماه رضى التكناوتي.

وذكر مصدر مطلع أن العروض من دوريات إسبانيا وفرنسا والبرتغال، مبرزا أن الوداد لا يفكر في الوقت الحالي في بيع أي لاعب.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الفريق أرجأ مناقشة كل العروض إلى ما بعد نهاية الموسم الكروي.

نور الدين الكرف