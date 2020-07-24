احتجاز نغوما ومالانغو بالكونغو

تعقيدات بمطار كينشاسا حالت دون عودتهما والرجاء يربط الاتصال بالسفارة

أكدت مصادر مسؤولة أن الدوليين الكونغوليين فابريس نغوما وبين مالانغو، العالقين بكينشاسا، لم يتمكنا من ركوب الطائرة التي كانت ستقلهما إلى العاصمة الفرنسية باريس، صباح أمس (الخميس)، للتوجه بعدها للبيضاء.

وحسب المصادر نفسها، فإن مالانغو ونغوما حلا بمطار كينشاسا، لكنهما تفاجآ برفض السلطات منحهما الضوء الأخضر لركوب الطائرة، التي حجزا في رحلتها قبل أسبوع، ليتم إبلاغ إدارة الرجاء بذلك.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة الرجاء بمجرد علمها بالحادثة، ربطت الاتصال بسفارة المغرب بكينشاسا، بغية الاستفسار عن الأمر، وتسهيل مهمة اللاعبين للعودة للمغرب، بما أنهما يتوفران على كل الشروط التي تخول لهما ولوج التراب المغربي، والعودة لتداريب فريقهما، استعدادا لاستئناف البطولة الوطنية.

وكان الرجاء يمني النفس في عودة الثنائي الكونغولي بحر الأسبوع الجاري، للانضمام إلى تداريب الفريق الذي يستأنف مباريات البطولة الاثنين المقبل، بمواجهة الدفاع الجديدي لحساب الجولة التاسعة، غير أن التعقيدات التي رافقت اللاعبين بمطار كينشاسا حالت دون ذلك.

ع. د