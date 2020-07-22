ترامب: وضع كورونا بأمريكا سيزداد سوءا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع المرتبط بوباء كورونا في الولايات المتحدة “سيسوء حتما قبل أن يتحسن”.

وقال ترامب، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ نهاية أبريل حول فيروس كورونا، إن الوضع “سيسوء حتما، للأسف، قبل أن يتحسن. لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة”.

وأضاف أن “بعض المناطق في بلدنا تبلي بلا حسنا جدا. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقل جودة”.

ودعا الرئيس الأمريكي “الجميع” إلى وضع كمامات عندما يتعذر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأصيب أزيد من 3.8 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، مع أزيد من 140 ألف حالة وفاة، حسب معطيات لجامعة جونز هوبكنز، حيث تشهد بعض الولايات، بينها فلوريدا، ارتفاعا في عدد الحالات.