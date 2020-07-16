إدانة منظمي الهجرة السرية

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، الأسبوع الماضي، حكما بمؤاخذة ثلاثة متهمين بالهجرة السرية، وحكمت على المتهم الأول المتحدر من دوار لعوينة بأزيلال بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى الثاني القاطن بدرب الفقراء بالبيضاء بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، فيما أدين الثالث القاطن بحي سيدي عابد بالحسيمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلهم الصائر، تضامنا مجبرا في الأدنى.

وفي طلبات إدارة الجمارك قضت الغرفة ذاتها بأداء المتهمين المدانين الأول والثاني تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 46 ألفا و600 درهم، مجبرة في الأدنى عند عدم الأداء، وبمصادرة الزورق المطاطي والمحرك المائي، اللذين تم حجزهما لدى المتهمين لفائدتها، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر مجبرا في الأدنى.

وجرى إيقاف المتهمين الثلاثة من قبل عناصر تابعة للشرطة القضائية بالحسيمة، بداية الشهر الجاري، أثناء محاولة تنظيم رحلة للهجرة السرية من سواحل المنطقة، حيث ضبطت بحوزتهم قاربا مطاطيا ومحركا مائيا.

ج . ف (الحسيمة)