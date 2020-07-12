الرصد الوبائي ليوم الأحد … تسجيل 203 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، هند الزين، اليوم الأحد:
– تسجيل 203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 218 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– إجمالي حالات الإصابة بالمملكة بلغ 15745 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام يبلغ 12283 حالة بنسبة تعاف تناهز 77 في المائة.
– تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 250 حالة، بنسبة إماتة تعادل 1.6 في المائة.
– مجموع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي ارتفع إلى 862 ألفا و881 حالة.
– الحالات الجديدة سجلت بجهات:
الرباط – سلا – القنيطرة 22
الدار البيضاء – سطات 22
طنجة – تطوان – الحسيمة 71
مراكش – أسفي 23
فاس – مكناس 37
بني ملال – خنيفرة 3
الشرق 14
سوس – ماسة 3
العيون – الساقية الحمراء 6
الداخلة – واد الذهب 2
– باقي جهات المملكة لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.