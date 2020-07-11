تسجيل 136 إصابة جديدة صباح السبت

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 136 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت،ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفا و464 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 11 ألف و 895 حالات بعد تماثل 68 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 244 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

الرباط – سلا – القنيطرة 3

الدار البيضاء – سطات 33

طنجة – تطوان – الحسيمة 37

مراكش – أسفي 24

فاس – مكناس 2

الشرق 6

كلميم – واد نون 10

العيون – الساقية الحمراء 19

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 840 ألفا و 350 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.