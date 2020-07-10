الملك يعزي كوت ديفوار في وفاة الوزير الأول

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على إثر وفاة الوزير الأول الإيفواري، أمادو غون كوليبالي.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الإيفواري وكذا لأفراد أسرة الراحل وللشعب الإيفواري قاطبة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن رحيل أمادو غون كوليبالي، الشخصية البارزة في الساحة السياسية التي تولت مهامها بحس وطني عال ، يمثل خسارة كبرى لجمهورية كوت ديفوار.