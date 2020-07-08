انقطاع يوقف عاصمة الاقتصاد 3 ساعات

2000 ألف مشترك بلا كهرباء و”ليدك” عزته لحادث في ثلاثة مراكز للتحويل بإقليم النواصر

تسبب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، في إرباك حركة المرور (أعمدة الإشارات الضوئية) بثلثي عمالات البيضاء، وتوقف خطوط الطرامواي، وتوقف العمل في الإدارات والمصانع والمقاولات لعدة ساعات.

وعزت شركة “ليدك”، المفوض لها قطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل بالبيضاء، الانقطاع المفاجئ إلى حادث بشبكة متوسطة التوتر وقع في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه.

وقالت الشركة إن سبب الحادث يعود إلى خلل تقني بالخطوط عالية التوتر، التي تزود ثلاثة مراكز للتحويل الكهربائي تابعة للشركة (أولاد حدو وأبي دوليبي ودار بوعزة)، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أزيد من ألف مركز للتوزيع العمومي، تزود أكثر من 200 ألف شخص من زبناء الشبكة منخفضة التوتر.

وقال المصدر ذاته إن “إعادة التيار تجري بشكل تدريجي باستعمال الترابطات بين مراكز التحويل الكهربائي، مع الحرص على تقليص آجال إعادة الخدمة”، مسجلا أن الحادث تسبب في “خسائر مهمة على مستوى مركز التحويل الكهربائي أولاد حدو.

واستطاعت فرق “ليدك” إصلاح جزء من الأعطاب في حدود التاسعة ونصف صباحا، إذ استعادت بعض الأحياء التيار الكهربائي، قبل أن تواصل تدخلاتها لإعادة التيار كليا في أفضل الآجال، بتنسيق مع المصلحة الوطنية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء .

نفى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب “بشكل قاطع” أن يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي ،الذي حدث صباح اليوم (الأربعاء) في البيضاء، ردا على الأخبار التي تناقلتها “بعض المنابر الإعلامية . ”

و أكد المكتب في بلاغ له أن مسير المنظومة الكهربائية للمكتب ينفي مسؤوليته عن هذا الانقطاع، إذ لا يزال مركز التوزيع الذي شهد هذا الحادث مزودا بالتيار الكهربائي من قبل شبكة المكتب الوطني ذات الجهد جد العالي “225 كيلو فولت”.

وأضاف المصدر ذاته “أن المركز 225/60 كيلو فولت التابع للمكتب، والموجود بالمركز التابع للموزع، لايزال مزودا من الشبكة نفسها ذات الجهد جد العالي ويقوم بتزويد المراكز التي تزود عدة مناطق في البيضاء بشكل عاد”.

وتسبب الحادث في توقف حركة سير الترامواي بالخطين الأول والثاني .وقالت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي إن الطرامواي “لا يمكن أن يستأنف حركيته ما لم يتم إصلاح العطب تماما”.

يوسف الساكت