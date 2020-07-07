الأزمة تحاصر بني ملال

يعيش رجاء بني ملال أزمة مالية خانقة، بسبب تأخر صرف المنح المالية، من قبل المجلس الأقليمي والمجلس الجهوي.

وينتظر لاعبو رجاء بني ملال صرف الشطر الثاني من منحة التوقيع، وراتب يونيو ومنحة الفوز الوحيد أمام سريع وادي زم، فيما تمكنت إدارة الفريق الملالي من صرف منحة التعادل أمام المغرب التطواني.

وكانت أخر منحة مالية توصلت بها اللجنة المؤقتة لرجاء بني هي منحة النقل التلفزيوني، المحددة في 200 مليون، بداية مارس الماضي.وتصل مصاريف الفريق الملالي مابين 50و 60 مليونا شهريا

ووقع الفريق الملالي عقدا احترافيا مع المهاجم عماد قنديل لخمسة مواسم، بعد الاداء الجيد الذي قدمه منذ التحاقه بالفريق الملالي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية بعقد هاو، قادما من أمل بني ملال الذي يمارس بأقسام الهواة.

وأعطى المدرب محمد مديحي الضوء الأخضر للجنة المؤقتة من اجل التوقيع للاعب إسماعيل موم ( 17 سنة).والتحق مومن برجاء بني ملال بعد استئناف التداريب الجماعية، قادما من فريق اولاد عياد بسوق السبت.

وقدم مديحي لائحة تضم أسماء خمسة لاعبين إلى اللجنة المؤقتة، من أجل التفاوض معهم، لفسخ عقودهم، قبل استئناف الدوري.

ويغيب عن التداريب رضوان الزوزري العالق بفرنسا، وغييرو عبدول عباس العالق ببوركينافاسو.

وسيخوض الفريق الملالي ثلاث مباريات إعدادية أمام سريع وادي زم ذهابا وإيابا وشباب أطلس خنيفرة.

خ . م (بني ملال)