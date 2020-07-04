الرصد الوبائي ليوم السبت … ارتفاع جديد لعدد الاصابات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المغربية اليوم السبت 04 يوليوز 2020، إلى حدود الساعة السادسة مساء، إلى 13822 حالة، حيث أفادت معطيات وزارة الصحة الرسمية تسجيل زيادة 534 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها إلى 13822 حالة مؤكدة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 8

الدار البيضاء – سطات 59

طنجة – تطوان – الحسيمة 55

مراكش – أسفي 266

فاس – مكناس 93

بني ملال – خنيفرة 8

الشرق 7

سوس – ماسة 1

كلميم – واد نون 3

العيون – الساقية الحمراء 34

الداخلة – واد الذهب 2

وبلغ عدد الوفيات 232 حالة والمتعافون 9329 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.