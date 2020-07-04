الأمن يجهض عملية تهريب كبيرة ل”الأورو” بطنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم السبت 4 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية لتهريب عملات أجنبية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت قادمة على متن رحلة بحرية من أحد الموانئ الأوروبية.

وقد أسفرت عملية تفتيش الشاحنة عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة قدره 90 ألفا و600 أورو، كان مخبأً بإحكام داخل هذه الناقلة، كما تم أيضا توقيف سائقها المغربي الجنسية البالغ من العمر 43 سنة.

وقد تم فتح بحث تمهيدي مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.