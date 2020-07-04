النصب والاحتيال والتوظيف الوهمي يطيحان بضابط شرطة بالبيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء على أنظار النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت، موظف شرطة برتبة ضابط ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في النصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثا تمهيديا على خلفية شكايات تقدم بها أشخاص كانوا ضحايا عمليات نصب واحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، وكذا سيدة يشتبه في اشتراكها في عمليات النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية.

وأضاف المصدر ذاته أت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت أيضا من الاشتباه في مشاركة موظف الشرطة الموقوف في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفه ووضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة باقي المشتبه فيهم المتورطين.