رسالة من الملك إلى ترامب

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأمريكي الصديق بمزيد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن اعتزازي بما يربط المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية من أواصر الصداقة العريقة القائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، وكذا بمستوى التشاور والتنسيق الوثيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني إذ أثمن عاليا الدينامية المتميزة التي تطبع هذه العلاقات، لأؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في تجسيد الرؤية المشتركة للشراكة الاستراتيجية بين بلديننا ، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الصديقين”.

وقال جلالته ” وإذ أجدد لكم تهانئي ، مشفوعة بمتمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء ، أرجو أن تتفضلوا ، فخامة الرئيس ، بقبول أسمى عبارات تقديري”.