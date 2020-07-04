تسجيل 146 إصابة جديدة صباح السبت

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (146) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح يومه السبت. ويرتفع بهذا العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 13434​​حالة.

وبلغ عدد الوفيات 232 حالة والمتعافون 9214 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 2

الدار البيضاء – سطات 22

طنجة – تطوان – الحسيمة 26

مراكش – أسفي 14

فاس – مكناس 38

بني ملال – خنيفرة 8

كلميم – واد نون 3

العيون – الساقية الحمراء 33

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.