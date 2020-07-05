محاولة اغتصاب قاصر بإمنتانوت

تمكنت عناصر الأمن الوطني بإمنتانوت، ضواحي مراكش، أخيرا، من اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في اعتراض سبيل فتاة قاصر ومحاولة اغتصابها باستعمال الضرب والجرح.

وكان والد القاصر البالغة من العمر “17 سنة”، تقدم بشكاية إلى مصالح أمن، يؤكد فيها تعرض ابنته لمحاولة اغتصاب، من قبل شابين من أبناء المنطقة، وصديقين لهما، بعد أن كانت بمعية صديق لها، متوجهين مشيا إلى دوار تقنورت بجماعة سيدي غانم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية الأسبوع الجاري، إذ كانت المعنية بالأمر في طريقها إلى الدوار الذي تقطن به، رفقة صديقها، قبل أن يباغتهم أربعة شباب، لتفاجأ بفرار صديقها تاركا إياها في مواجهة مصيرها، إذ قاومت وحشية أفراد العصابة الذين عمدوا إلى ضربها في محاولة للنيل منها واغتصابها.

وظلت القاصر تصيح وتقاوم رغم تعرضها للضرب ومحاولة نزع ملابسها بالقوة، قبل أن يقرر المعتدون الهرب بعد أن فشلوا في إخراس صوت صراخ القاصر، سيما بعد أن بدا لهم طيف شخص قادم نحوهم من الدوار.

عادل بلقاضي (مراكش)