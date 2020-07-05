انتحار حلاق ببني بوعياش

عثر صباح أول أمس (الخميس), على جثة حلاق في عقده الخامس، مشنوقا بحبل داخل محل للحلاقة ببني بوعياش بإقليم الحسيمة. وكان الهالك اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام، قبل أن تنبعث من محله رائحة كريهة، الأمر الذي دفع جيرانه إلى إبلاغ مصالح الشرطة التي اقتحمت المحل واكتشفت الجثة. وجرى نقل الأخيرة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة قبل تسليمها لذويها لدفنها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعني بالأمر جرى إيقافه خلال فترة الحجر الصحي، بتهمة خرق الإجراءات القانونية المعلنة من قبل السلطات المختصة بعد ضبطه يمارس نشاطه بطريقة سرية داخل المحل ذاته. وكان إقليم الحسيمة شهد منذ الإعلان عن الحجر الصحي العديد من حالات الانتحار لأسباب مختلفة، غير أن أغلبها كان مرتبطا بالاضطرابات النفسية والعقلية التي كان يعانيها الهالكون.

جمال الفكيكي (الحسيمة)