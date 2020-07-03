مبادرة جديدة من “مايكروسوفت”

أعلنت شركة Microsoft Corp عن مبادرة عالمية جديدة على مستوى المهارات والتي تهدف إلى منح 25 مليون شخص حول العالم فرصة اكتساب المزيد من المهارات الرقمية بحلول نهاية السنة.

يأتي هذا الإعلان في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. حيث يعد توسيع نطاق الوصول إلى المهارات الرقمية خطوة مهمة في تسريع التعافي الاقتصادي، خاصة لدى الأشخاص الأكثر تضررًا من فقدان الوظائف.

تتضمن هذه المبادرة، المفصلة في مدونة Microsoft الرسمية، خطوات فورية لمساعدة أولئك الذين يتطلعون إلى استكمال التكوين والبحث عن وظائف مطلوبة، وتجميع كل أجزاء الشركة، والتي تجمع بين الموارد الحالية والجديدة من LinkedIn وGitHub و Microsoft. ويتضمن ذلك:

استخدام البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغلها.

توفيرمسارات التعلم والمحتوى مجانا لمساعدة الأشخاص على تطوير المهارات التي تتطلبها هذه المناصب.

شهادات منخفضة التكلفة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة الأشخاص الذين يطورون هذه المهارات للخوض في مجال عملجديد.

ستعتمد هذه المبادرة التكنولوجية الشاملةعلى البيانات والتكنولوجيا الرقمية. وتبدأ بالبيانات حول الوظائف والمهارات من الرسم البياني الاقتصادي لـ LinkedIn وتمكن من الوصول مجانا إلى المحتوى في LinkedIn Learning وMicrosoft Learn و GitHub Learning Lab ،وتجمع ما بين تلك المتعلقة بشهادات Microsoft وأدوات LinkedIn للبحث عن عمل.يمكن الوصول إلى كل هذه الموارد من موقع مركزي، فرص linkedin.com، وستكون متاحة على نطاق واسع عبر الإنترنت بأربع لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

إضافة إلى ذلك، تدعم Microsoft هذا المجهود من خلال تقديم 20 مليون دولار من المنح النقدية لمساعدة الأشخاص الذين هم في أشد الحاجة إليها.سيتم تقديم ربع هذا المبلغ الإجمالي، أو 5 ملايين دولار أمريكي، على شكل منح نقدية لمنظمات مجتمعية غير ربحية تقودها وتخدمها مجتمعات عرقية في الولايات المتحدة.

تتعهد الشركة أيضًا بتوفير بيانات وتحليلات أقوى – بما في ذلك البيانات من الرسم البياني الاقتصادي لـ LinkedIn – للحكومات حول العالم حتى تتمكن من تقييم الاحتياجات الاقتصادية المحلية بشكل أفضل.

ستستخدم Microsoft صوتها للدعوة إلى ابتكار سياسات عمومية التي ستقدم وتطور فرص المهارات اللازمة في الاقتصاد المتغير.

وأعلنت Microsoftأيضا عن إطلاق تطبيق تعليمي جديد في Microsoft Teams مصمم لمساعدة المستخدمين على تطوير مهارات الموظفين الجدد والحاليين ومهاراتهم من أجل عودة الأشخاص إلى العمل ومع إضافة الاقتصاد للوظائف.

صرح ساتيا ناديلا ، الرئيس المدير العام لـ مايكروسوفت، قائلا: “لقد خلق كوفيد-19 أزمة صحية عامة وأزمة اقتصادية على حد سواء، ومع تعافي العالم، نحتاج إلى التأكد من عدم ترك أي أحد وراءنا.” مضيفا:”نجمع اليوم الموارد من Microsoft بما في ذلك LinkedIn و GitHub لإعادة تصور كيفية تعلم الناس وتطبيق مهارات جديدة – ومساعدة 25 مليون شخص يواجهون البطالة بسبب كوفيد-19على الاستعداد لوظائف المستقبل.”

ومن جهته، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث: “إن العبء الأكبر من الركود الحالي يعاني منه فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل القليل منه. إن معدلات البطالة تزداد ارتفاعًا بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الملونةوالنساء، وكذلك العمال الشبابوالأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد لذين لا يملكون قسطاً وافراً من التعليم الرسمي. هدفنا هو الجمع بين أفضل ما في التكنولوجيا وشراكات أقوى مع الحكومات والمنظمات غير الربحية لمساعدة الناس على تطوير المهارات اللازمة للحصول على وظيفة جديدة “.