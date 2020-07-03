“أوبو” تطرح هاتفا ذكيا متطورا

أطلقت علامة OPPO الرائدة عالميا في صناعة الهواتف الذكية، منتوجا استثنائيا في السوق المغربية بعد تطوير وتحديث الوظائف الرئيسية لـهاتف A9 2020، ويتعلق الأمر بالهاتف الذكي OPPO A92، آخر عنقود في سلسلة A لعلامة OPPO.

وجرت دراسة وتصميم الهاتف الذكي OPPO A92، حتى يستجيب لمختلف متطلبات الزبناء المغاربة، خاصة منهم فئة الشباب، فيما يتعلق بالترفيه المتنقل.

وبفضل ذاكرة وصول عشوائي RAM قوية بقوة 8 Go، وبـ128 Go وذاكرة التخزين ROM وببطارية بسعة 5000 mAh، يتوفر الهاتف الذكي على كل المقومات الضرورية لتوفير تجربة ترفيهية متنقلة سلسة ذات مرونة قصوى.

زودت OPPO الهاتف الذكي بشاشة جديدة مذهلة بدقة عرض تصل إلى 1080 بيكسل، وبكاميرا رباعية بذكاء اصطناعي (IA) بجودة Quad 48MP، لتؤكد أن الهاتف الذكي OPPO A92، أداة رائعة لفائدة الشباب بالنظر إلى التقنيات العالية الدقة المدمجة فيه وكذا التصميم الأنيق والعصري والحيوي.

وقال ستيفن وان، نائب رئيس OPPO المغرب “إن سلسلة A ممتنة للشباب في العالم، الذين يعترفون بجودة وكفاءة وتقنيات وتصاميم وسهولة استخدام الهواتف الذكية التي تشكل هذه السلسلة. وهاتف OPPO A92 يكرس هذا التقليد، ويفرض نفسه حاليا كأحدث الحلول المتاحة فيما يتعلق بالترفيه عبر الهاتف وتواصل واتصال أكثر فعالية وسهولة قصوى في الاستخدام بالنسبة للشباب المغربي، خاصة خلال هذه الظرفية الحرجة المرتبطة بجائحة “كوورنا” والتي يفرض الحاجة إلى المزيد من الادخار والاتصال”.

فضلا عن تزويد الهاتف الذكي OPPO A92 ببطارية ذات استقلالية قصوى من سعة 5000 mAh، يتمتع بذاكرة وصول عشوائي RAM بقوة 8 Go، وذاكرة تخزين ROM تبلغ 128 Go، كما يتوفر الهاتف الذكي على شاشة جديدة بدقة 1080 بيكسل، من أجل الحصول على تصميم وتجربة استعمال معاصرة وحيوية في نفس الآن.

وبتزويده بكاميرا رباعية عالية الدقة Quad Ultra HD بجودة 48 MP تشتغل بالذكاء الاصطناعي (IA)، لا يفوت هاتف OPPO A92 أدنى فرصة لتوثيق أفضل اللحظات، كما يمنح المستشعر الفائق الاتساع extra-large، صورا مشرقة وساطعة في نفس الوقت، مع دقة فائقة في رصد أدق التفاصيل، فيما تخول وظيفة Ultra Dark المدمجة لمستعملي الهاتف الذكي التقاط صور جد واضحة حتى في حالة الإضاءة الخافتة بشكل حاد.

وليس هذا كل ما في الأمر! إذ تتيح العدسة ذات الزاوية الواسعة بجودة8 MP وبزاوية 119,1°، المدمجة في هذا الهاتف الذكي توسيع المزيد من الآفاق وتوثيق أهم اللحظات في الحياة بطريقة منضبطة. كما أن نظام ultra nuit 2.0 المرتبط بالفتحة الكبرى F1.7 للكاميرا الرئيسية للهاتف تكفل النجاح في التقاط مجموعة من اللقطات في الليل.