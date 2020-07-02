تجسس باسم حقوق الإنسان

المغرب يكشف استغلال “أمنيستي” وضعية صحافي موضوع بحث قضائي للمس بسلامة الدولة

ندد المغرب بمحاولة منظمة العفو الدولية (أمنستي) استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب، ادعت أنه تعرض لعملية تجسس، في حين أنه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ السلطات العمومية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.

وجدد المغرب، في بلاغ رسمي، رفضه لتقارير المنظمة المذكورة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان قيما كونية، خاصة تقريراها الصادران في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، مؤكدا أن خلفيات هذا التحامل الممنهج لا تخفي عليه، ويعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود.

وأوضح البلاغ، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة، سيما في ما يتعلق بادعائها “أن صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من قبل السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.

وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، ولم تجد السلطات المغربية، أمام هذا التماطل، الذي يعكس الارتباك والتورط، بدا من وضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان. وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحركها أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

وهدد المغرب باتخاذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنه القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة، وحملة التشهير الظالمة، التي يتعرض لها.

ورفض المغرب ادعاءات التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، مطالبا إياها بالأدلة المثبتة لمضامينه، إذ كشف بلاغ رسمي سابق أن السلطات العمومية استقبلت محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت له عن استغرابها من ادعاء المنظمة، في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية، إذ تنفي أي اتصال بها من قبل منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم، لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.

ياسين قُطيب