طقس حار بعدد من مناطق المملكة إلى غاية الاثنين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تعرف عدة مناطق بالمملكة طقسا حارا ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الإثنين المقبل . وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن درجات حرارة تتراوح بين 36 و41 درجة، ستسجل اليوم السبت ، بعمالات وأقاليم مراكش والرحامنة واليوسفية واسفي والصويرة وسيدي بنور وسطات وخريبكة وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وشيشاوة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتارودانت وتزنيت وأكادير ادوتانان وانزكان ايت ملول وطاطا وسيدي إفني وكلميم وطانطان وآسا الزاك وطرفاية والعيون والسمارة وبوجدور وواد الذهب وأوسرد .

وأضاف المصدر ذاته أنه ، خلال يوم غد الأحد ، ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و43 درجة ، بعمالات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش ووزان والقنيطرة وسلا والخميسات وسيدي بنور وسطات وبرشيد وبنسليمان ومراكش والرحامنة واليوسفية وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وشيشاوة وبني ملال وتارودانت وسيدي إفني وكلميم وطانطان وآسا الزاك وطرفاية والعيون والسمارة وبوجدور وواد الذهب وأوسرد.

كما ستتراوح درجات الحرارة ، خلال نفس اليوم ، ما بين 34 و39 درجة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والرباط والصخيرات وتمارة والمحمدية والدار البيضاء والنواصر ومديونة والجديدة وأسفي والصويرة وخريبكة وخنيفرة وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وتاونات والحاجب وتازة وصفرو وبولمان ووجدة وتاوريرت وجرسيف وتزنيت وأكادير ادوتانان وانزكان ايت ملول وشتوكة أيت باها وطاطا وزاكورة والرشيدية . وبالنسبة لبعد غد الإثنين، فستتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و41 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت ووجدة وتاوريرت وجرسيف وفاس ومكناس ومولاي يعقوب والحاجب والخميسات وخريبكة والفقيه بن صالح وطاطا وآسا الزاك والسمارة.