محاكم الحسيمة تباشر التقاضي عن بعد

باشرت الدائرة القضائية بالحسيمة، جلسات التقاضي عن، بعد صباح الاثنين الماضي، بعدما قررت السلطات منع تنقل السجناء إلى المحاكم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.ودشنت محكمة الاستئناف بالحسيمة أولى جلساتها باستعمال التكنولوجيا وفق ما أكده مصدر مطلع، حيث تمكن القاضي من استجواب أحد المتهمين القابعين بالسجن المحلي بالحسيمة، فيما تابع الحاضرون أطوار المحاكمة عبر شاشة كبيرة تم وضعها في القاعة خصيصا لهذا الغرض.وأضاف المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف بالحسيمة، استعملت خلال هذه الجلسة عن بعد، برنامجا ضد الاختراق لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتقاضين.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ رسمي لها، عن منع تنقل السجناء إلى المحاكم والمستشفيات بشكل مؤقت طيلة شهر، بسبب الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا بين النزلاء والموظفين بالسجون.وسبق للمغرب أن قرر منتصف مارس الماضي تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين في محاكم المملكة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)