أول دولة أوربية تستأنف الرحلات الجوية الدولية

قررت جمهورية مولدوفا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة اعتبارا من يوم 15 من شهر ماي الجاري.

وأكد رئيس الوزراء المولدوفي أيون كيكو ،في تصريح أوردته اليوم الأربعاء الصحافة المحلية، أن الحكومة تعد الاجراءات خلال هذا الاسبوع لاستئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة المقرر اعتبارا من 15 ماي المقبل.

ووفقا لذات المصدر ، ونظرا للوضع الحالي المستقر بخصوص انتشار الوباء التاجي في البلاد، لن تحتاج مولدوفا إلى مواصلة نظام حالة الطوارئ ، الذي من المقرر أن ينتهي في يوم 15 ماي المقبل.

واستدرك أيون كيكو أنه ورغم الوضع الوبائي المستقر في مولدوفا “إلا أن ذلك لا يزال يعتمد كثيرا على ما سيحدث الأسبوع المقبل والمؤشرات الصحية التي سيتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل”.

وكانت مولدوفا، الدولة الأوربية المجاورة لرومانيا وأوكرانيا، قد قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى جميع البلدان يوم 17 من مارس الماضي ،بسبب خطر انتشار الفيروس التاجي.