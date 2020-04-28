معدل عدوى كورونا يعاود الارتفاع في ألمانيا بعد رفع الحجر جزئيا

ارتفع معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا في ألمانيا من 0.9 إلى 1.0، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ الألماني.

وحسب المعهد ،فان كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر، وهو ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.

ويوضح معدل الاستنساخ متوسط عدد الأفراد الذين يمكن أن ينقل إليهم العدوى شخص مصاب بالفيروس.

وكان معدل الاستنساخ في ألمانيا بلغ مطلع مارس الماضي 3، ثم تراجع إلى 3ر1 في الثامن من أبريل الجاري، ثم الى 0,9 خلال الايام الماضية. ويرى معهد “روبرت كوخ” أن معدل الاستنساخ يجب أن يكون أقل من 1 حتى يمكن أن يتقلص الوباء. كما أوضحت المستشارة أنغيلا ميركل في سياق الإعلان عن أول تخفيف لإجراءات مكافحة الوباء أن أي تغييرات طفيفة في معدل الاستنساخ يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة. وارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 1144 حالة ليصل العدد الاجمالي للاصابات إلى 156 الف و337 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 163 إلى 5913 حالة وفاة، حسب ما أفاد معهد روبرت كوخ على موقعه.

وتزايد عدد الاشخاص الذيم تماثلوا للشفاء بواقع 2900 خلال 24 ساعة الماضية ليصل الى 117 الف و400 شخص. ودعا رئيس معهد “روبرت كوخ” ، لوتار فيلر، المواطنين الالمان الى الاستمرار في الالتزام بقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فيلر اليوم الثلاثاء في برلين: “لا نريد إثقال كاهل النظام الصحي، ولا نريد أن يموت الكثير من الناس بسبب كوفيد 19 “. وأشار إلى أن ألمانيا نجحت في احتواء فيروس كورونا مقارنة ببلدان، مضيفا : “نريد الاستمرار في الدفاع عن هذا النجاح ، وسننجح إذا نحن تمسكنا بقواعد معينة “.

وأكد فيلر على ضرورة الاستمرار في البقاء في المنزل قدر الإمكان، والالتزام بقيود الاختلاط الاجتماعي، والحفاظ على مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد، وارتداء كمامة حيثما يكون الحفاظ على هذه المسافة غير ممكن.