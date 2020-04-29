50 مليونا تنهي أزمة الأهلي والجديدة

الدفاع سيتوصل بنصيبه من إعارة أزارو وينتظر خطوة الزمالك

طوى الأهلي المصري أزمته مع الدفاع الجديدي، التي تفجرت في الفترة الأخيرة، بسبب تماطل الفريق المصري في تسديد ما بذمته لفائدة الفريق المغربي، بعد إعارة لاعبه السابق وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

وكشفت مصادر مصرية، أن الأهلي المصري قرر، أول أمس (الثلاثاء)، صرف مبلغ 50 ألف دولار لفائدة الدفاع الجديدي، وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة من صفقة إعارة أزارو في يناير الماضي، لمدة ستة أشهر، مؤكدة أن الأهلي اعترف بأحقية الفريق المغربي في الحصول على المبلغ سالف الذكر.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في سياق رغبة الأهلي المصري في تطويق الأزمة، وبالتالي الحيلولة دون لجوء الدفاع الجديدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل استخلاص مستحقاته.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي، إن فريقه سيصرف نسبة 20 في المائة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للبند الخامس من العقد الموقع بين الطرفين، موضحا أن الأمر بسيط ولا يمثل أي مشكل، خصوصا أن الأهلي ملتزم تماما بتسديد المستحقات، لأي جهة في إطار حرصه على الالتزام بالعقود.

وبينما بادر الأهلي المصري إلى تسوية خلافه مع الدفاع الجديدي، مازال الزمالك لم يقم بأي خطوة، على غرار غريمه، من أجل تسديد ما بذمته، مقابل إعارة حميد أحداد إلى الرجاء الرياضي منذ بداية الموسم الجاري، ما يرجح إمكانية لجوء الفريق المغربي إلى “فيفا”ـ من أجل الحصول على نصيبه المحدد في 20 في المائة كذلك.

وسبق للدفاع الجديدي أن هدد الأهلي والزمالك المصريين برفع شكواه إلى “فيفا”، بسبب تماطل الفريقين المصريين في تسديد ما بذمتهما، بعد إعارة أزارو وأحداد، على التوالي إلى الاتفاق السعودي والرجاء الرياضي.

عيسى الكامحي