تفكيك شبكة للهجرة السرية بالعيون

فككت مصالح الشرطة بالعيون شبكة للهجرة السرية، إذ ألقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، السبت الماضي، القبض على خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة، من بينهم مواطنان من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومغربيان من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة. وجرى إيقاف المشتبه فيهم الخمسة، وهم على متن سيارة خفيفة بالعيون.

وأورد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن إيقاف أفراد الشبكة جاء بناء على نتائج الأبحاث والتحريات، التي أعقبت توصل مصالح الشرطة القضائية بالعيون، بمعطيات حول استعدادهم لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسارات البحرية، انطلاقا من السواحل الجنوبية للمملكة.

وتمكنت مصالح الشرطة من إيقاف 13 مرشحا للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في القضية، بحسب بلاغ المديرية، عن ضبط ثلاث سترات بحرية للنجاة وخمسة قوارب مطاطية، فضلا عن مجموعة من الهواتف المحمولة المستعملة في هذا النشاط الإجرامي، وتم حجز جميع هذه المعدات، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن اعتقال كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

محمد إبراهمي (أكادير)