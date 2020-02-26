منع رئيس فريق من مغادرة البلاد

منعشون يدخلون على الخط وينهون مأساته التي تسببت فيها وعكة صحية

أغلقت السلطات القضائية الحدود في وجه موثق شهير بالقنيطرة، ومنعته من مغادرة أرض الوطن، فيما نفت مصادر من مكتبه وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بناء على الشكايات المرفوعة ضده.

ونظرا للعلاقات الواسعة التي تجمع الموثق نفسه، الذي يرأس النهضة القنيطرية لكرة القدم، فريق المدينة الثاني العريق، ومؤسسة “دار الكبيرة” الخيرية، التي تضم نحو 400 فرد، مع كبار المنعشين العقاريين بالمدينة، سارع البعض منهم، إلى عقد سلسلة اجتماعات، توجت بالاتفاق على أداء جميع الديون التي بذمته ابتداء من اليوم (الثلاثاء).

وتفاقمت وضعية الموثق الذي كان يرأس المكتب الجهوي للموثقين في جهة الرباط سلا القنيطرة، قبل أن يخلفه أنس البوعناني الذي لزم الصمت في ملف زميله، بعدما خضع إلى عملية جراحية على مستوى القلب كللت بالنجاح، وهو ما أصاب بعض زبنائه بالذعر، فسارعوا إلى دفع شيكات إلى المحاكم.

وما زاد من متاعب الموثق الذي يدير مكتبه أكثر من 50 في المائة من المعاملات بالقنيطرة، هو إمطاره بالشائعات من قبل بعض زملائه في المهنة، الذين كانوا يتحينون الفرصة، لتشويه مساره المهني، ولعل شائعة اعتقاله أبرز بمطار سلا، أبزر دليل على سوء نية البعض منهم.

وبعد تدخل المنعشين العقاريين، أعلن الموثق الذي سبق له أن جالس رشيد طالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، قصد الانضمام إلى “الحمامة”، وقيادتها في الاستحقاقات المقبلة، استعداده لتسوية جميع العقود المتراكمة في مكتبه التي ظلت عالقة بعد خضوعه إلى عملية جراحية.

وحدد مصدر مقرب من جمعية المنعشين العقاريين بالقنيطرة، 20 يوما سقفا زمنيا لطي ملف العقود العالقة، كما باشر منعشون صباح أمس (الاثنين) إبرام صلح بينه، وبين مؤسسة بنكية التي من المتوقع حصولها على 14 مليون درهم، فيما تم إرجاء تسوية 20 مليون درهم التي وضع لها سقف سنة لتسديدها، مقابل أن يحصل الموثق على تنازل مكتوب من المؤسسة البنكية، يقضي بعدم متابعته قضائيا.

وكللت مجهودات قام بها منعش عقاري تربطه علاقة جيدة مع برلماني شهير بالقنيطرة، بالحصول على موافقة من أجل تسوية ملف عقاري، كان محط شكاية من لدن البرلماني، رغم أن طرفا ثالثا في النزاع، يبرئ الموثق من أي مسؤولية، ويحملها إلى “المنتخب الكبير”.

عبد الله الكوزي