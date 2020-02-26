قطار يحول جثة امرأة إلى أشلاء

لقيت امرأة مصرعها، زوال السبت الماضي، بعد أن دهسها قطار يربط بين فاس ومكناس ،على مستوى النقطة الكيلومترية 278 بتراب جماعة تاوجطات إقليم الحاجب، محولا جثتها إلى أشلاء.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الهالكة (ج.ل) البالغة من العمر 36 سنة، وهي أم لطفلين، كانت تشتغل نادلة بمقهى بعين تاوجطات، وأثناء توجهها الى مقر سكناها على متن دراجة هوائية، باغتها قطار قادم من فاس لحظة محاولتها عبور خط السكة الحديدية، ودهسها، محولا جثتها إلى أشلاء متناثرة على جنبات السكة، في مشهد مؤثر.

واستنفر الحادث السلطات المحلية والأمنية، التي هرعت عناصرها إلى المكان، الى جانب أفراد الوقاية المدنية الذين وجدوا صعوبة كبيرة في انتشال جثة الهالكة من تحت عجلات القطار و نقلها إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث المفجع.

حميد بن التهامي (مكناس)